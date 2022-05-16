Одной из главных тем его встречи с Путиным станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где примет участие в саммите государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в столице России публикует телеграм-канал "Пул первого".

Ранее в Минске рассказали, что одной из главных тем встречи глав двух государств станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением. А сама встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.