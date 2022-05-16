"Создаётся прецедент": Теннисист Медведев считает несправедливым отстранение российских теннисистов от Уимблдона

С 27 июня по 10 июля Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета примет турнир нынешнего сезона.

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев считает несправедливым запрет для российских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Tribune de Geneve.

"С одной стороны, я могу понять, почему нам запретили участие в турнире. При этом считаю данное решение несправедливым. Ситуация очень сложная, она создаёт прецедент и ставит в невыгодное положение другие соревнования. Вообще, не очень понятно, по каким критериям можно отстранять игроков. Если у меня будет возможность выступить на Уимблдоне, я с радостью приеду и сыграю. Если нет — смирюсь", — сказал Медведев.

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки.