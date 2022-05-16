Путин пообещал рассказать коллегам по ОДКБ детали "боевой работы" в рамках "Операции Z"

Глава государства также собирается сообщить гостям о её причинах, но не в присутствии журналистов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подробно проинформирует коллег по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ходе специальной военной операции на Украине в закрытой части саммита в Кремле.

"Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идёт эта боевая работа... Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме", — сказал российский лидер, выступая на юбилейной встрече лидеров стран – участниц ОДКБ.