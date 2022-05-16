"Нет места дискриминации": Матыцин призвал наказать тренера за оскорбление кубинской волейболистки "Уралочки"

Андрей Воронков в ходе финальной серии чемпионата России назвал игрока соперников обезьяной.

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает необходимым принять дисциплинарные меры в отношении допустившего расистское высказывание главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова. Об этом сообщает РИА "Новости".

На прошлой неделе "Локомотив" в решающем матче чемпионата России по волейболу среди женских команд победил на тай-брейке "Уралочку" и второй год подряд завоевал золотые медали. В ходе одного из тайм-аутов Воронков оскорбил Монталво на расовой почве.

"В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера "Локомотива", — сказал Матыцин.