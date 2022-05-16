Дело в том, что с парламентариями большинства из стран – постоянных членов ПКБМ уже нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам.

Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Это решение во время Совета Госдумы 16 мая приняли депутаты, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе РФ из ПКБМ. Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", — приводятся слова Володина на сайте ГД.