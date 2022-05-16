Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря
Дело в том, что с парламентариями большинства из стран – постоянных членов ПКБМ уже нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам.
Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Это решение во время Совета Госдумы 16 мая приняли депутаты, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
"Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе РФ из ПКБМ. Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам", — приводятся слова Володина на сайте ГД.
По его словам, деятельность организации всегда строилась на равноправной основе, её решения принимались консенсусом, однако в настоящее время организация прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах своих граждан. Некогда полезный формат многостороннего диалога стал инструментом антироссийской политики, что лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие России с членами ПКБМ, пояснил Володин.
А ранее Россия приняла решение досрочно выйти из состава СПЧ. Москва пошла на такой шаг после того, как Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека.
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