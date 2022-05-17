Месси может перейти в клуб Дэвида Бекхэма и купить 35% его акций

Сейчас форвард выступает за ПСЖ, куда перебрался прошлым летом из "Барселоны".

Аргентинский нападающий Лионель Месси может стать игроком клуба "Интер Майами", владельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает AS.

По данным источника, переход может состояться в 2023 году. Кроме того, что Месси станет игроком "Интера", он ещё может купить и 35% акций команды.