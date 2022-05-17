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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 07:43

Месси может перейти в клуб Дэвида Бекхэма и купить 35% его акций

Сейчас форвард выступает за ПСЖ, куда перебрался прошлым летом из "Барселоны".

Аргентинский нападающий Лионель Месси может стать игроком клуба "Интер Майами", владельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает AS.

По данным источника, переход может состояться в 2023 году. Кроме того, что Месси станет игроком "Интера", он ещё может купить и 35% акций команды.

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Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

Добавим, что сейчас Месси является игроком французского ПСЖ, в который перешёл прошлым летом из испанской "Барселоны".

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Getty Images / John Berry

Шамиль Гаджиев
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