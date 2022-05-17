Житель села Безымено в Белгородской области ранен при обстреле со стороны Украины

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, масштабы разрушений сейчас оцениваются, но всё будет восстановлено в короткие сроки.

Приграничное село Безымено в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, заслушав оперативный доклад главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева.

"Есть один пострадавший — ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает", — отметил губернатор.

Масштабы разрушений сейчас оцениваются, но власти региона пообещали всё восстановить в максимально короткие сроки.