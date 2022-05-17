Житель села Безымено в Белгородской области ранен при обстреле со стороны Украины
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, масштабы разрушений сейчас оцениваются, но всё будет восстановлено в короткие сроки.
Приграничное село Безымено в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, заслушав оперативный доклад главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева.
"Есть один пострадавший — ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает", — отметил губернатор.
Масштабы разрушений сейчас оцениваются, но власти региона пообещали всё восстановить в максимально короткие сроки.
Напомним, что на днях губернатор Гладков сообщил об обстреле белгородского посёлка Середа со стороны Украины. Один гражданин, проживающий в Шебекинском городском округе, получил осколочное ранение.
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