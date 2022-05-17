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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:16

Житель села Безымено в Белгородской области ранен при обстреле со стороны Украины

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, масштабы разрушений сейчас оцениваются, но всё будет восстановлено в короткие сроки.

Приграничное село Безымено в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, заслушав оперативный доклад главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева.

"Есть один пострадавший ранение лёгкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает", — отметил губернатор.

Масштабы разрушений сейчас оцениваются, но власти региона пообещали всё восстановить в максимально короткие сроки.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Алексеевка
Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Алексеевка

Напомним, что на днях губернатор Гладков сообщил об обстреле белгородского посёлка Середа со стороны Украины. Один гражданин, проживающий в Шебекинском городском округе, получил осколочное ранение.

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flickr.com / Tatyana Tkachuk

Алексей Берковиц
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