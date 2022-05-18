Савельев: Новый "москвич" будет работать на электродвигателе

Автомобили будут доступными по цене для большинства граждан, а запуск работы может начаться уже в 2022 году.

Автомобили под брендом "москвич", которые планируют выпускать на базе бывшего завода Renault, будут работать на электродвигателе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".