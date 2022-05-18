Савельев: Новый "москвич" будет работать на электродвигателе
Автомобили будут доступными по цене для большинства граждан, а запуск работы может начаться уже в 2022 году.
Автомобили под брендом "москвич", которые планируют выпускать на базе бывшего завода Renault, будут работать на электродвигателе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Хочу подчеркнуть, что это будет не просто "москвич", а "москвич" на электродвигателе", — сказал он.
Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства "москвичей" на базе завода Renault. Начать планируется с классических моделей с двигателем внутреннего сгорания, а в дальнейшем под легендарным брендом будут изготавливать и электромобили. Запуск работы над "москвичами" может начаться уже в 2022 году, а помощник президента РФ Левитин рассказал, что новый "москвич" будет выпускаться по доступной цене.
ТАСС / Сергей Фадеичев