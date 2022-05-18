Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон предрёк человечеству каннибализм из-за Украины
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Журналист напомнил, что Россия и Незалежная являются ведущими поставщиками зерна, растительных масел и удобрений.
Скоро в британских магазинах будет на 20% меньше еды из-за ситуации на Украине, и продовольственный кризис скажется на поведении людей. Об этом пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.
"Политики [Британии] говорят, что они "мониторят ситуацию", что в переводе означает "ничего не предпринимают", но однажды жизнь их заставит, потому что человек ещё может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — сказал журналист.
Колумнист напомнил, что на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эти страны также ведущие поставщики растительных масел и удобрений. Из-за развернувшихся боевых действий в Незалежной страдает весь мир, цены на продовольствие увеличились на 37%, подчеркнул Кларксон.
Ранее глава МИД Германии предрекла глобальный голод из-за событий на Украине. Анналена Бербок считает, что РФ "питает почву для новых кризисов". В частности, по её мнению, "блокада экспорта продовольствия" является сознательной и её можно назвать частью "гибридной войны".