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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 15:33
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Хуснуллин: Освобождённые территории Украины будут переходить на расчёты в рублях

Например, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте.

Освобождённые территории Украины будут переходить на расчёты в рублях, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее [запустить]. Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", цитирует РИА "Новости" Хуснуллина, который находится с визитом в Мелитополе.

При этом, по его словам, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте.

"Максимальные перспективы [вхождения рубля в регион].. Мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну", — добавил вице-премьер.

В Херсонской области заново создадут пенсионные органы и банковскую систему
В Херсонской области заново создадут пенсионные органы и банковскую систему

А ранее пенсии в рублях уже начали выплачивать власти Херсонской области. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, первыми их получили жители города Геническа, который расположен недалеко от Крыма.

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Pixabay

Александра Вишнякова
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