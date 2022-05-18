Хуснуллин: Освобождённые территории Украины будут переходить на расчёты в рублях
Например, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте.
Освобождённые территории Украины будут переходить на расчёты в рублях, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее [запустить]. Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", — цитирует РИА "Новости" Хуснуллина, который находится с визитом в Мелитополе.
При этом, по его словам, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российской валюте.
"Максимальные перспективы [вхождения рубля в регион].. Мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну", — добавил вице-премьер.
А ранее пенсии в рублях уже начали выплачивать власти Херсонской области. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, первыми их получили жители города Геническа, который расположен недалеко от Крыма.
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