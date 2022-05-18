"Поддержка неонацизма": Военкор из США Дуган нашёл компромат на Вашингтон при осмотре Завода Ильича в Мариуполе
Джон Марк Дуган указал на регистрационный номер на обнаруженных на предприятии боеприпасах и возмутился, что у ВСУ есть даже американские пули.
Американский журналист прокомментировал поставки западного вооружения на Украину во время пресс-тура по заводу в Мариуполе. Видео © Телеграм-канал телеканала "Звезда".
Американский военный журналист Джон Марк Дуган прокомментировал поставки западного оружия на Украину в ходе пресс-тура на Заводе имени Ильича в Мариуполе. После обнаружения брошенного на предприятии вооружения ВСУ военкор уличил Вашингтон в "чистой поддержке неонацизма".
"Посмотрите, произведено в Америке. Вот серийный номер. Я думаю, это чистая поддержка неонацизма. Это регистрационный номер оружия нацистской Украины. У них есть американское оружие Javelin и даже пули", — рассказал Дуган в беседе с корреспондентом телеканала "Звезда".
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов. Издание The Hill подчеркнуло, что речь идёт, в частности, о поставках гаубиц Howitzer. Однако авторы статьи не называют точного времени, когда американский лидер объявит о якобы уже принятом решении.