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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 16:58
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"Поддержка неонацизма": Военкор из США Дуган нашёл компромат на Вашингтон при осмотре Завода Ильича в Мариуполе

Джон Марк Дуган указал на регистрационный номер на обнаруженных на предприятии боеприпасах и возмутился, что у ВСУ есть даже американские пули.

Американский журналист прокомментировал поставки западного вооружения на Украину во время пресс-тура по заводу в Мариуполе. Видео © Телеграм-канал телеканала "Звезда".

Американский военный журналист Джон Марк Дуган прокомментировал поставки западного оружия на Украину в ходе пресс-тура на Заводе имени Ильича в Мариуполе. После обнаружения брошенного на предприятии вооружения ВСУ военкор уличил Вашингтон в "чистой поддержке неонацизма".

"Посмотрите, произведено в Америке. Вот серийный номер. Я думаю, это чистая поддержка неонацизма. Это регистрационный номер оружия нацистской Украины. У них есть американское оружие Javelin и даже пули", — рассказал Дуган в беседе с корреспондентом телеканала "Звезда".

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Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 750 миллионов долларов. Издание The Hill подчеркнуло, что речь идёт, в частности, о поставках гаубиц Howitzer. Однако авторы статьи не называют точного времени, когда американский лидер объявит о якобы уже принятом решении.

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Телеканал "Звезда"

Виктория Дитрих
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