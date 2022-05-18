Аксёнов вызвался обеспечить электричеством и газом Херсонскую и Запорожскую области

Часть энергии также поставят из Белоруссии и Белгородской области, поскольку там это будет проще сделать технически.

Крым готов доставить транзитом свет и газ на территории Херсонской и Запорожской областей Украины, сказал глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, профильные федеральные ведомства приступили к работе по восстановлению шести электроопор, которые были подорваны киевской стороной в 2015 году для организации энергоблокады полуострова.

"Шесть опор были подорваны. Федеральные ведомства, которые ответственны за эту работу, уже к ней приступили. Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа в полном объёме на территорию сопредельных регионов", — подтвердил Аксёнов в эфире крымско-татарского телеканала "Миллет".

Он сообщил, что в четверг благодаря новому докладу станет ясно, на каком этапе работы. Аксёнов добавил, что электричество будет также направлено в регионы из Белоруссии и Белгородской области — оттуда, где это будет проще сделать технически.