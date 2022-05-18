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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 17:27

Аксёнов вызвался обеспечить электричеством и газом Херсонскую и Запорожскую области

Глава Республики Крым Сергей Аксенов © ТАСС / Сергей Бобылёв

Глава Республики Крым Сергей Аксенов © ТАСС / Сергей Бобылёв

Часть энергии также поставят из Белоруссии и Белгородской области, поскольку там это будет проще сделать технически.

Крым готов доставить транзитом свет и газ на территории Херсонской и Запорожской областей Украины, сказал глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, профильные федеральные ведомства приступили к работе по восстановлению шести электроопор, которые были подорваны киевской стороной в 2015 году для организации энергоблокады полуострова.

"Шесть опор были подорваны. Федеральные ведомства, которые ответственны за эту работу, уже к ней приступили. Крым готов обеспечить транзит электроэнергии и газа в полном объёме на территорию сопредельных регионов", подтвердил Аксёнов в эфире крымско-татарского телеканала "Миллет".

Он сообщил, что в четверг благодаря новому докладу станет ясно, на каком этапе работы. Аксёнов добавил, что электричество будет также направлено в регионы из Белоруссии и Белгородской области — оттуда, где это будет проще сделать технически.

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Аксёнов заявил о бесполезности переговоров с Киевом о статусе Крыма

Ранее Аксёнов заявил, что Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в жизнь РФ. Он назвал регион партнёром для освобождённых территорий, который поможет преодолеть все трудности.

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Анатолий Симоненко
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