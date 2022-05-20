Как секретарь СНБО Украины Алексей Данилов служил бандитам и бросил мать в нищете Скандально известный на Луганщине чиновник, бандит и русофоб Данилов возглавляет Совет национальной безопасности и обороны. Он ненавидит русских и обещает теракты. Как он оказался у власти? 67563 67563 Алексей Данилов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР

Недавно 59-летний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и ярый русофоб Алексей Данилов угрожал взорвать Крымский мост. Всё должно было случиться ещё до 9 Мая. Ранее политик заявлял, что Украине необходимо до основания разрушить Донбасс, предлагал нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии и даже собирался вторгнуться в Россию.

— Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале, — угрожал россиянам Данилов.

Выступления Данилова запоминаются яркими русофобскими выпадами. Фото © gordonua.com

Секретарь СНБО Украины хорошо работает на публику, представляя себя защитником народа. После окончания Старобельского совхоз-техникума Данилов прошёл путь от ветеринара до чиновника. В 1994–1997 годах он побывал мэром Луганска, в 2005 году стал главой Луганской области, в 2006–2007 годах депутатом Верховной рады. В суровые 90-е он был членом самой крупной и могущественной банды Луганска.

Малиновый пиджак

Алексей Мячеславович Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. Ему, можно сказать, не повезло с рождения: воспитывал его отчим по имени Вячеслав, однако из-за странной ошибки в документах ребёнка "В" в его отчестве трансформировалась в "М" и благодаря этому будущий чиновник получил откровенно странное отчество.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины. Фото © ТАСС / Алексей Данилов

Свой первый бизнес ветеринар открыл в 1987 году. Это был кооператив "Белый аист". В 1991–1994 годах занимался частным предпринимательством и был директором фирмы "Вера" в Луганске.

В те времена на одном из аукционов Данилов купил известный в Луганске магазин "Донецкие зори" за астрономическую по тем временам сумму — 250 тысяч долларов, причём стартовая цена была в десять раз меньше.

В интервью чиновник всегда подчёркивал, что в те годы он якобы сделал себя сам, был успешным и независимым предпринимателем благодаря своему таланту и настойчивости.

Однако на старых фотографиях, которые нашли украинские журналисты, Данилов появлялся в компании самого одиозного криминального авторитета Луганска тех лет — Валерия Доброславского, известного по прозвищам Доброслав и Добрик.

Валерий Доброславский, криминальный авторитет, подмявший в 90-е под себя весь Луганск. Фото © wikiwand

Банда Доброславского занималась вполне стандартными для тех лет делами: автоугонами, рэкетом, крышеванием рынков. В костяк ОПГ входили бывшие спортсмены, в основном боксёры и дзюдоисты. Дисциплина была очень суровой: среди членов банды категорически были запрещены алкоголь, наркотики, табак. Бойцы в обязательном порядке тренировались в построенных для них спортивных залах.

К середине 90-х Добрик подавил все другие криминальные группы в Луганске. А когда его правая рука — Данилов — в 1994 году занял пост мэра города, луганчане поняли, что власть отныне принадлежит бандитам.

Сейчас секретарь СНБО тщетно пытается забыть те времена. Он опровергает свою связь с Добриком, подчёркивая, что имел с ним контакты сугубо делового характера на правах мэра. Однако на старых фотографиях Данилов в малиновом пиджаке всегда сидит рядом с Доброславским, что говорит о его высоком ранге в банде.





Востребованный русофоб

В 1997 году Данилов лишился своего поста в результате активной деятельности группы депутатов Луганского городского совета. Молодому мэру (на тот момент Данилову было всего 35 лет) вынесли импичмент. Это произошло сразу после расстрела Доброславского и его подручных, возвращавшихся домой с гулянки в ресторане в августе того же года.

Само убийство напоминало показательную казнь: кортеж Добрика киллеры сначала расстреляли из гранатомёта и позже добили из автоматов. Так закончилась эпоха некогда самой могущественной группировки города.

Отставной мэр отправился преподавать на кафедру менеджмента Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, а параллельно скитался по различным политическим партиям в поисках нового покровителя.

Молодой Алексей Данилов на рынке предлагает "лохам" сыграть с ним в напёрстки. Фото © Youtube / Анатолий Шарий

В 2004 году, казалось, судьба снова ему улыбнулась: "оранжевые" доверили Данилову возглавить на Луганщине предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. В результате проведённой работы в совершенно пророссийском регионе Ющенко смог получить целых 3% голосов, за что уже в феврале 2005 года Данилова отблагодарили должностью губернатора Луганской области.

И снова чередом пошли неудачи. В декабре того же года губернатора сняли и отставной чиновник подался в Киев, под крыло Юлии Тимошенко. Благодаря ей в мае 2006 года стал депутатом Верховной рады, но опять ненадолго — чуть больше чем на год.

До 2019 года Данилов находился в забвении на посту заместителя директора Института европейской интеграции и развития. Иногда он появлялся в СМИ с конспирологическими русофобскими заявлениями, поэтому был замечен администрацией Владимира Зеленского. Так Данилов получил пост секретаря СНБО.

Данилов в свою бытность главой Луганской обладминистрации (2005 год). Фото © hvylya.net

В киевских политических кругах говорили, что это назначение было вынужденное и связано с сильным кадровым голодом в Офисе президента Зеленского. Тем не менее с задачей поливать грязью Россию Данилов вполне справляется.

Брошенная мать

С деньгами в семье Данилова всё хорошо. Судя по последним декларациям о доходах, у главы семейства в собственности квартира в Киеве площадью 352,3 квадратных метра, а также дом в 446 квадратов на земельном участке площадью 3,1 гектара в престижном Васильковском районе Киевской области. Всего за 2020 год секретарь СНБО заработал без малого полтора миллиона гривен (3,2 миллиона рублей), из которых 826 тысяч — от бизнеса. Данилов — заядлый коллекционер. У него есть 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 20 тысяч книг.

Выдержка из декларации о доходах Данилова за 2020 год.

За бизнес в семье отвечает вторая жена Данилова — Людмила Данилова (Перегудова). Супруга является собственником Киевского деревообрабатывающего комбината, владеет долями в компаниях "Томато плюс", "Новострой инвест", двумя издательскими фирмами — агентством "Ам" и АФП, а также полностью контролирует фирму АМД, зарегистрированную в Луганске.

Влиятельный и небедный секретарь СНБО Украины Данилов бросил родную мать умирать в одиночестве в разбитом Луганске. 90-летняя женщина живёт на семь тысяч рублей в месяц, которые выплачивает Россия пенсионерам Донбасса, оставшимся без средств к существованию.

Родная мать Алексея Данилова, брошенная сыном умирать в Луганске. Женщина с большим трудом выживает на семь тысяч рублей в месяц, которые ей выплачивает Российская Федерация. Фото © Youtube / Анатолий Шарий

Пока были силы, старушка ездила за пенсией на подконтрольную Киеву территорию, однако с возрастом делать это всё сложнее, поэтому украинскую пенсию уже давно не получала. Скорую пенсионерке вызывают соседи, они же иногда ходят по магазинам и помогают с уборкой жилья. Сейчас женщина очень переживает, что её некому будет похоронить.

P.S.

Если за отношение к матери секретарь СНБО Украины будет отвечать перед своей совестью, то вот за угрозы терактов и убийств — перед силовиками России. Следственный комитет даст справедливую правовую оценку деятельности Данилова, а спецподразделения сделают всё, чтобы найти его и привлечь к ответу.

Фото © ТАСС / ZUMA Почему секретарь СНБО Украины позволяет себе угрожать России, Белоруссии и жителям Донбасса? 0 Потому что он мыслит только криминальными и нацистскими понятиями. Он думает, что его не смогут привлечь к ответственности. Он боится нацистов, которые могут заподозрить его в измене. Это истинная суть всех представителей нынешней власти Украины.

Авторы Евгений Кузнецов