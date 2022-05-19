Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швеции
Пока не известно, где был инфицирован пациент. Сейчас Минздрав страны планирует обратиться к правительству с просьбой классифицировать данное заболевание как опасное для общества.
В Швеции зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны.
"Пациент, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьёзной формы заболевания, но ему была оказана помощь", — цитирует РИА "Новости" врача-инфекциониста Клару Сонден.
По словам медика, пока не известно, где заразился инфицированный, в настоящее время проводится расследование. Сейчас ведомство планирует обратиться к правительству страны с просьбой классифицировать оспу обезьян как опасное для общества заболевание, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.
Как писал Лайф, в начале мая в Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека оспой обезьян. Инфицированный ранее приехал из Нигерии. А после обнаружились ещё два заболевших. Позже выяснилось, что оспой обезьян заразилось ещё четыре жителя Британии. Затем общее число заболевших в Соединённом Королевстве достигло девяти человек. При этом вирусолог Виктор Ларичев призвал россиян не опасаться оспы обезьян.
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