Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швеции

Пока не известно, где был инфицирован пациент. Сейчас Минздрав страны планирует обратиться к правительству с просьбой классифицировать данное заболевание как опасное для общества.

В Швеции зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны.

"Пациент, у которого было подтверждено заражение вирусом оспы обезьян, не имеет серьёзной формы заболевания, но ему была оказана помощь", — цитирует РИА "Новости" врача-инфекциониста Клару Сонден.