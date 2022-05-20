Как в КНДР выявили "первые случаи" коронавируса спустя два года пандемии Ким Чен Ын поднимает армию на войну с таинственной инфекцией, которая заражает сотни тысяч человек ежедневно. Фото © API / Gamma-Rapho via Getty Images

Загадочные новости продолжают просачиваться из Северной Кореи: спустя два года с начала пандемии, когда весь мир уже выучил большую часть греческого алфавита, приходит потрясающее сообщение — 12 мая 2022 года в КНДР выявлены первые случаи CoViD-19. Причём эти случаи представляют собой штамм "омикрон". И по состоянию на 13 мая в стране насчитали уже 524 тысячи заражённых коронавирусом.

При этом, что ни день, то по 200 или даже почти по 300 тысяч заражённых поразительной "неизвестной лихорадкой". В общей сложности их без малого два миллиона, больше половины уже выздоровели. В стране режим чрезвычайной ситуации, а её лидер Ким Чен Ын, можно сказать, объявляет болезни войну: мобилизует солдат для доставки медикаментов. Соседняя Южная Корея предлагает КНДР вакцины, о готовности помочь заявляет Россия. Кстати, наша страна ещё в марте 2020 года доставляла туда ПЦР-тесты.

Эта "лихорадка" — коронавирус стопроцентный. ПЦР и экспресс-диагностика очень уязвимы, поэтому в этом ничего удивительного нет, омикрон обуздать практически нереально, тем более, если омикрон ложится на неподготовленную почву, это скверно Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

"У нас ковида нет"

Первым делом, конечно, изумляет то, что до недавних пор "бесковидный" оазис находится рядом с Китаем. И несмотря на то, что КНДР молниеносно — в январе-феврале 2020 года — закрылась от враждебного окружающего мира, по мосту между китайским городом Даньдун и северокорейским Синыйчжу продолжали возить гуманитарные грузы. И к весне 2020-го появились данные о погибших от "короны" в Синыйчжу. В марте в стране открывают карантинные пункты, распоряжаются срочно строить новые больницы. Южнокорейские СМИ писали о гибели от ковида 180 солдат в КНДР, о том, что 865 человек посадили на карантин в госучреждения. И всё это время власти продолжали твердить, что в Пхеньяне всё спокойно.

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По мнению доктора медицинских наук Антона Ершова, вне зависимости от того, был ли в КНДР всё это время ковид или нет, эта страна всё равно переживала пандемию совсем не так, как остальной мир.

Что во всём мире произошло: люди переболели несколько раз, и потом пришёл "омикрон". И всё легче и легче протекал. Некоторые умудрялись "омикроном" переболеть по два раза за один месяц. Поэтому в КНДР, конечно, более благодатная почва для тяжёлого течения, чем у нас. Там сейчас ужас будет Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

Практикующий врач считает, что ситуация в Северной Корее во многом похожа на то, что происходит в Китае: там тоже очень жёсткая дисциплина, самые суровые ограничительные меры плюс максимальная закрытость от мира. С одной стороны, всё это вполне понятно с точки зрения необходимости как можно быстрее подавить распространение инфекции. А с другой — получается "обратный эффект": люди не контактировали с многочисленными штаммами, которые один за другим носились по планете, их организмы не учились привыкать к ним. Именно поэтому для них теперь "омикрон" — достаточная причина для военной мобилизации.

ВОЗ на самом деле не зря нападает на азиатские страны с массивным эпидемиологическим ограничением, потому что они устраивают "детский садик" дома, не знакомясь с инфекцией. И для человечества это плохо, потому что если бы все разом переболели, то без азиатских стран мы бы уже забыли про эту инфекцию Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач

В любом случае доктор наук по-прежнему убеждён, что в этом году пандемия закончится.

Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images Продолжаете ли вы носить маски в общественных местах? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова