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Опубликовано 19 мая 2022, 16:42

Кириенко: Исторические территории Донбасса будут полностью освобождены

Первый замглавы АП РФ также добавил, что жители региона самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу — у них будет такая возможность.

Вооружённые силы России совместными усилиями с войсками Донецкой и Луганской народных республик обеспечат полное освобождение исторических территорий Донбасса. Об этом на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Мне кажется, что в первую очередь Донбасс ждёт полное освобождение исторических территорий. Уверен абсолютно, что и Российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ", — сказал он.

Кириенко также добавил, что жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу — у них будет такая возможность.

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Ранее Кириенко заявил, что на Украине против России борется объединённый Запад. Первый замглавы АП РФ отметил, что эта борьба ведётся, к сожалению, руками граждан Незалежной. При этом он назвал сложившуюся ситуацию драматичной.

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ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
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