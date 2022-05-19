Кириенко: Исторические территории Донбасса будут полностью освобождены

Первый замглавы АП РФ также добавил, что жители региона самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу — у них будет такая возможность.

Вооружённые силы России совместными усилиями с войсками Донецкой и Луганской народных республик обеспечат полное освобождение исторических территорий Донбасса. Об этом на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Мне кажется, что в первую очередь Донбасс ждёт полное освобождение исторических территорий. Уверен абсолютно, что и Российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ", — сказал он.

Кириенко также добавил, что жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу — у них будет такая возможность.