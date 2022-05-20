"Деликатная ситуация": Экс первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

С 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдёт турнир нынешнего сезона.

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен считает несправедливым запрет для российских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире в нынешнем сезоне. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает журналист Ив Симон.

"Сложилась очень деликатная ситуация. Я не поддерживаю отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне. В подобных ситуациях всегда стараюсь ставить себя на место игроков. Нам не следует смешивать спорт и политику", — сказала Энен.

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Эти санкции считают несправедливыми Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие титулованные игроки.