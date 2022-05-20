Сенатор назвала русский язык мировым достоянием, основой духовной жизни. Он, по её мнению, является генным кодом миллионов людей.

Киевский режим не может искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области, как кроты не могут запретить Солнце. Об этом Лайфу заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя соответствующую инициативу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Она также указала на забывчивость украинского политика.

"Кроты не могут запретить Солнце. Оно всё равно будет, и не их власти решать судьбу небесного светила. <...> Великий русский язык — это история великого народа. А некто, чьё имя забыто и не вспомнят через пару-тройку лет, <...> Михаил Подоляк призывает искоренить то, что искоренять априори невозможно, — понятие "русские", — сказала парламентарий.

Ковитиди назвала русский язык мировым достоянием, основой духовной жизни. Он, по её мнению, является генным кодом миллионов людей. При этом Подоляк забыл, отметила сенатор, что президент Украины Владимир Зеленский получил свою должность именно благодаря русскому языку, поскольку на другом бы его местные жители не поняли. Кроме того, советник офиса главы Незалежной также указал не все русские регионы страны.

"Подоляк забыл испокон веков русские: Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую области, Одессу — очень люблю этот чудесный колоритный русско-еврейский город, потому выделила его отдельно, — и Одесскую область", — перечислила Ковитиди.

По её словам, на Украине есть регионы, где разговаривают на хорошо известном крымчанам "суржике". И несмотря на то, что половина населения Незалежной говорит на русском языке, считая его родным, их детям и внукам разрешается получать образование только на украинском. Ковитиди напомнила, что этот запрет был принят в 2021 году вопреки Всеобщей декларации языковых прав.

"На Украине началась тотальная дерусификация: в стране полностью запретили школьное образование на русском языке — соответствующий закон приняла даже говорящая на русском языке Верховная рада", — подчеркнула сенатор.

Однако, уверена она, "бестолковое украинское шоу" идёт уже слишком долго, его пора заканчивать.