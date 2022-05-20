"Молодёжка ОНФ" наградила 10 новых победителей конкурса Z-контента

Призёры, представляющие различные общественные объединения, за весь период проекта "За нами правда" вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации.

"Молодёжка ОНФ" наградила представителей общественных организаций, которые своим творчеством поддерживают российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. За созданный контент десять новых победителей народного интернет-проекта "За нами правда" из разных регионов страны получили фирменный Z-мерч.

Платформа объединила уже почти 90 тысяч человек из России и других стран мира. Всего за два месяца существования проекта его участниками было создано свыше 485 тысяч видеороликов и изображений, в которых отражены ужасы восьмилетнего геноцида в Донбассе, примеры защиты русскоязычного населения, развенчание фейков, противодействие вводимым против России санкциям, а также поддержке действий президента Владимира Путина и Российской армии.

Десять новых призёров конкурса, представляющих различные общественные объединения, за весь период проекта вместе сделали 13 908 видеороликов и изображений в поддержку спецоперации. Наибольший вклад в общее дело внесли представители организаций: "Молодая гвардия", "Волонтёрская рота", "Местные", "Юнармия", "Всероссийское общество инвалидов", "Сёстры Победы", "Поможем вместе", а также пользователи мобильного приложения ВВЕРХ и команда "Молодёжки ОНФ".

Одна из тех, кто сегодня лично в руки получил заслуженную награду, — активистка "Молодой гвардии" из Смоленской области Ирина Сидорова. Девушка учится на втором курсе по направлению "экономика и бухучёт", но вместе с тем ей нравится создавать медиаконтент и общаться с людьми. На конкурс она вместе с командой отправила множество фото и изображений с символом Z.

"В региональной команде "Молодой гвардии" я занимаюсь медиа: освещаю события, снимаю видео, фотографирую. Сегодня наши ребята трудятся в пунктах временного размещения, работают в Донбассе и общаются с людьми, вынужденными столько лет жить в страхе за свою жизнь. Зная эти истории, я понимаю, как много фейков распространяется в Интернете и соцсетях. В ответ на это мы создаём правдивый контент. И здорово, что сегодня есть платформа, где им можно поделиться", — говорит Ирина.

Среди победителей конкурса есть и те, кто не понаслышке знает, как сегодня трудятся волонтёры и военные в Донбассе и на освобождённых территориях Украины. Доброволец "Волонтёрской роты" из Московской области Аркадий Гричишкин одним из первых отправился в Донецкую Народную Республику помогать жителям: три недели работал в ПВР в селе Безыменном, куда эвакуировали мирных жителей из Мариуполя.

"Мы размещали их и потом всячески поддерживали. Позже в самом Мариуполе помогал в подготовке и открытии центра гуманитарной помощи "Единой России". Я видел, как люди на освобождённых территориях рады нам. Они начали приносить разные вещи с нацистской символикой и рассказывать, что творится в стране. Мы даже организовали там небольшой музей, в котором можно увидеть, как украинская власть пытается стереть нашу историю. И сегодня важно нам всем объединиться и не допустить этого. Именно поэтому я решил поучаствовать в народном проекте "За нами правда": создаю и размещаю там различные фото и картинки", — поделился Аркадий.