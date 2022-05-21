Патриарх Кирилл: Православные должны преодолевать кризисы, опираясь на веру

Глава РПЦ призвал не поддаваться упадническим настроениям. Патриарх также заявил, что православный человек не может выгорать, ведь это означает непонимание, к чему он призван и ради чего живёт.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал встречать и преодолевать любые кризисы, опираясь на веру. Такое заявление он сделал после богослужения в храме апостола Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии.

"Прямой перевод слова "кризис" на русский язык означает "суд". Значит, время кризиса — время суда. И особенно мы, православные, должны это понимать и не поддаваться упадническим настроениям, тем более — не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать кризисы и преодолевать их в общественной и государственной жизни", — сказал он.

По словам патриарха, у духовенства выгорание означает непонимание цели жизни и служения. При таких случаях он советует пойти в монастырь или же "в мир идти". При этом православные не могут выгорать, а лишь "возгорать". А в противном случае значит, что в человеке происходит что-то неправильное, он не понимает, к чему призван и ради чего живёт, а также не видит смысла проповеди, которую он несёт "страдающему миру". По словам патриарха, духовенство должно сохранять непоколебимую веру в правоту своего дела. Он призвал уповать на Господа и тогда в жизни будет всё радостным и счастливым в духовном смысле.

"Я призываю благословение Божие на Санкт-Петербургскую духовную академию, которая очень близка мне", — добавил патриарх.