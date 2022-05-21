Разведчик США Риттер раскрыл очевидную ошибку Штатов на Украине

По мнению офицера, Вашингтон повторяет те же промахи, что "привели к фиаско в Афганистане". По его мнению, американское правительство совершенно не способно адекватно оценивать происходящее.

Вашингтон выделил Киеву помощь без чёткого плана и понимания контекста происходящего. Тем самым правительство Соединённых Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идёт о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события", — написал в колонке для RT Риттер.

У американских чиновников, по мнению Риттера, сложился ложный образ Украины как "отважного и благородного оплота свободы и демократии", который резко контрастирует с реальностью, где современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. Автор отметил, что "американская демократия в действии так же возмущает и разочаровывает граждан США, как и сбивает с толку посторонних".