Байден обратился к Ким Чен Ыну всего с одним словом
Ранее хозяин Белого дома заявлял о готовности встретиться с лидером КНДР. Ответа от Пхеньяна пока не последовало.
Президент США Джо Байден обратился к коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыну, находясь с визитом в Южной Корее. Однако американский лидер был краток, сообщила южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на журналистов Белого дома.
По данным издания, один из репортёров после встречи Байдена с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросил у американского президента, хочет ли он что-то сказать северокорейскому лидеру. "Привет", — ответил глава США, добавив, что "на этом всё... Точка".
Напомним, 19 мая Байден прибыл в Южную Корею с официальным визитом. Там он заявил, что также готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но только если тот продемонстрирует серьёзный подход. Он уточнил, что США готовы оказывать помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, в частности, американская сторона предложила поставить республике вакцины. Однако ответа от Пхеньяна не последовало.
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