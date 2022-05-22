Байден обратился к Ким Чен Ыну всего с одним словом

Ранее хозяин Белого дома заявлял о готовности встретиться с лидером КНДР. Ответа от Пхеньяна пока не последовало.

Президент США Джо Байден обратился к коллеге из Северной Кореи Ким Чен Ыну, находясь с визитом в Южной Корее. Однако американский лидер был краток, сообщила южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на журналистов Белого дома.

По данным издания, один из репортёров после встречи Байдена с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном спросил у американского президента, хочет ли он что-то сказать северокорейскому лидеру. "Привет", — ответил глава США, добавив, что "на этом всё... Точка".