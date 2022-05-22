Арестович не нашёл литературных слов для описания положения ВСУ

Критическая ситуация наблюдается в направлениях к Попасной и Бахмуту. "Организовалась неприятная ситуация", учитывая потери, истощение бойцов и невозможность их снабжения, отметил политик.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "Фейгин Live" рассказал о ситуации в Донбассе. В беседе с российским журналистом Марком Фейгиным* он прокомментировал положение дел ВСУ на одном из направлений, не стесняясь в выражениях и используя нелитературное слово, обозначающее одно из частей тела человека.

Арестович отметил, что критическая ситуация наблюдается в направлениях к Попасной и Бахмуту. За последнее время ВС РФ стянули туда внушительную дополнительную военную силу. По его словам, "организовалась неприятная ситуация", учитывая потери, истощение украинских бойцов и невозможность их снабжения.

Также советник президента Украины добавил, что Российская армия замыкает кольцо в Северодонецке, создавая котёл и пытаясь окружить ВСУ. При этом стоит отметить, что интервью он дал исключительно на русском языке.

А в конце апреля Арестович в интервью заявлял, ВСУ способны захватить Приднестровье "по щелчку пальцев". Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что военные Незалежной "справятся, если понадобится".