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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 10:00
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Арестович не нашёл литературных слов для описания положения ВСУ

Критическая ситуация наблюдается в направлениях к Попасной и Бахмуту. "Организовалась неприятная ситуация", учитывая потери, истощение бойцов и невозможность их снабжения, отметил политик.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "Фейгин Live" рассказал о ситуации в Донбассе. В беседе с российским журналистом Марком Фейгиным* он прокомментировал положение дел ВСУ на одном из направлений, не стесняясь в выражениях и используя нелитературное слово, обозначающее одно из частей тела человека.

Арестович отметил, что критическая ситуация наблюдается в направлениях к Попасной и Бахмуту. За последнее время ВС РФ стянули туда внушительную дополнительную военную силу. По его словам, "организовалась неприятная ситуация", учитывая потери, истощение украинских бойцов и невозможность их снабжения.

Также советник президента Украины добавил, что Российская армия замыкает кольцо в Северодонецке, создавая котёл и пытаясь окружить ВСУ. При этом стоит отметить, что интервью он дал исключительно на русском языке.

Арестович показал, как умеет кататься на игрушечном танке
Арестович показал, как умеет кататься на игрушечном танке

А в конце апреля Арестович в интервью заявлял, ВСУ способны захватить Приднестровье "по щелчку пальцев". Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что военные Незалежной "справятся, если понадобится".

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Николь Вербер
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