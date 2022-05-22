Украинская беженка за 10 дней увела мужа у приютившей её англичанки

Гостья из Незалежной приступила к соблазнению мужчины с первого дня знакомства: делала причёску, надевала откровенную одежду и вызывающе красилась. С хозяйкой дома она практически не общалась.

Украинская беженка всего за 10 дней своего прибывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Как пишет The Sun, пара предоставила 22-летней украинке жильё, но, как выяснилось позднее, её интересовало не только проживание.

Первое время 28-летняя Лорна Гарнетт сомневалась в решении открыть двери дома для беженки, но потом всё-таки решилась. Неладное в поведении Софьи Каркадым она заметила сразу: гостья практически не разговаривала с ней, хотя хорошо знала местный язык. Зато с её мужем Энтони Софья общалась довольно мило и тщательно готовилась к его приходу: делала причёску, надевала откровенную одежду и вызывающе красилась.

"Она с самого начала нацелилась на Энтони, решила, что хочет его, и взяла его. Её не заботило то опустошение, которое осталось позади. Всё, что у меня было, перевернулось с ног на голову меньше чем за две недели", — рассказала Лорна.

По словам Лорны, украинка соблазняла мужа с первого дня знакомства и затем она добилась своего. Узнав об измене, англичанка выгнала беженку, но Энтони решил уйти с ней.

Лорна и Энтони Гарнетт. Фото © The Sun

Семья прожила в счастливом браке 10 лет. Лорна призналась, что сейчас переживает сильный стресс. Женщина считает, что программа приюта для беженцев несовершенна, и всем остальным она порекомендовала думать о последствиях, прежде чем принять в дом незнакомого человека.