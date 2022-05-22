Евродепутат от Хорватии Колакушич предложил ввести санкции против США

По словам парламентария, ограничения в отношении России — "невероятная ложь" и "лицемерие". В первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы.

Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, с таким требованием выступил депутат от Хорватии Мислав Колакушич.

На заседании Европарламента Колакушич заявил, что если бы "на самом деле" происходила борьба за мир, то следовало бы "незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене".

"Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире, за последние десятилетия", — сказал парламентарий.

Санкции в отношении России он назвал "невероятной ложью" и "лицемерием". В первую очередь от разрыва экономических связей с Москвой страдают европейцы, подытожил Колакушич.