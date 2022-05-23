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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 11:06

Леонид Слуцкий останется в "Рубине", несмотря на вылет в ФНЛ

Команда из Татарстана заняла 15-е место в завершившемся сезоне РПЛ и покинула главный турнир страны.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжит работу в клубе, несмотря на вылет команды в ФНЛ по итогам завершившегося сезона. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

"Слуцкий продолжит работу в "Рубине", — отметил Сайманов.

Он также подчеркнул, что не жалеет о том, что "Рубин" не расстался со специалистом по ходу сезона, а на результаты повлияли обстоятельства в виде ухода целой группы ведущих игроков.

Добавим, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в 2019 году. По итогам завершившегося сезона команда под его руководством заняла 15-е место и вылетела из РПЛ.

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ФК "Рубин"

Шамиль Гаджиев
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