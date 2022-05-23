Депутат Шеремет уверен, что Зеленский хочет передать Западную Украину Польше

В Варшаве давно мечтают занять эти земли. А польский лидер ранее пообещал стереть границы между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать западные районы страны Польше. Свои планы он прикрывает мнимой заботой об украинцах, понимая, что юго-восток государства уже потерян навсегда. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель", — пояснил парламентарий РИА "Новости".

По его словам, Варшава в этой ситуации не должна поступать необдуманно и пытаться помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", — предостерёг Шеремет.