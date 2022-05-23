Депутат Шеремет уверен, что Зеленский хочет передать Западную Украину Польше
В Варшаве давно мечтают занять эти земли. А польский лидер ранее пообещал стереть границы между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский готов передать западные районы страны Польше. Свои планы он прикрывает мнимой заботой об украинцах, понимая, что юго-восток государства уже потерян навсегда. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель", — пояснил парламентарий РИА "Новости".
По его словам, Варшава в этой ситуации не должна поступать необдуманно и пытаться помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", — предостерёг Шеремет.
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал стереть границы между Польшей и Украиной. По его словам, народы этих стран должны жить вместе на одной земле. В свою очередь лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал поляков родными и принял решение упростить правила въезда-выезда между государствами. Также Киевом готовится законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.
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