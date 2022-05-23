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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 15:10

Депутат Шеремет уверен, что Зеленский хочет передать Западную Украину Польше

В Варшаве давно мечтают занять эти земли. А польский лидер ранее пообещал стереть границы между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать западные районы страны Польше. Свои планы он прикрывает мнимой заботой об украинцах, понимая, что юго-восток государства уже потерян навсегда. Об этом рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский осознал, что распад страны неминуем, так как юго-восточная часть Украины уже потеряна окончательно. Поэтому он в лихорадочной вспышке взял курс на фактическую передачу западных украинских территорий под контроль Польши, которая давно вынашивала планы оккупации этих земель", пояснил парламентарий РИА "Новости".

По его словам, Варшава в этой ситуации не должна поступать необдуманно и пытаться помешать России довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины. "Польша своей русофобской ненавистью и поддержкой украинских неонацистов ставит под удар весь Евросоюз", — предостерёг Шеремет.

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Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал стереть границы между Польшей и Украиной. По его словам, народы этих стран должны жить вместе на одной земле. В свою очередь лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал поляков родными и принял решение упростить правила въезда-выезда между государствами. Также Киевом готовится законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.

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Татьяна Миссуми
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