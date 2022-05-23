Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 19:43

Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" на Range Rover сбила ребёнка в Москве

Мария Тугускина © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gracemodelscom

Мария Тугускина © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gracemodelscom

Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на огромном внедорожнике не успела затормозить и сбила малыша.

Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина наехала на десятилетнего ребёнка в самом центре Москвы. Об этом сообщается в УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе на улице Ефремова. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на внедорожнике Range Rover не успела затормозить и сбила ребёнка.

Причём, как рассказала сама Тугускина, он выскочил на дорогу очень неожиданно. Однако, к счастью, в результате аварии не получил тяжёлых травм. По словам модели, она довезла пострадавшего домой, где ему вызвали скорую помощь.

Собравший 260 штрафов водитель Porsche Cayenne погиб в ДТП в Москве
Собравший 260 штрафов водитель Porsche Cayenne погиб в ДТП в Москве

А ещё сегодня во Владивостоке Lexus без водителя сам "сдал назад" и протаранил толпу пешеходов у светофора. В результате парень и пенсионер были госпитализированы, а с невнимательной автоледи, ставшей виновницей ДТП, провели беседу инспекторы.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Конкурс «Мисс Россия»
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar