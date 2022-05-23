Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" на Range Rover сбила ребёнка в Москве

Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на огромном внедорожнике не успела затормозить и сбила малыша.

Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина наехала на десятилетнего ребёнка в самом центре Москвы. Об этом сообщается в УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе на улице Ефремова. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на внедорожнике Range Rover не успела затормозить и сбила ребёнка.

Причём, как рассказала сама Тугускина, он выскочил на дорогу очень неожиданно. Однако, к счастью, в результате аварии не получил тяжёлых травм. По словам модели, она довезла пострадавшего домой, где ему вызвали скорую помощь.