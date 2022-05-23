Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" на Range Rover сбила ребёнка в Москве
Мария Тугускина © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gracemodelscom
Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на огромном внедорожнике не успела затормозить и сбила малыша.
Финалистка конкурса "Мисс Россия – 2015" Мария Тугускина наехала на десятилетнего ребёнка в самом центре Москвы. Об этом сообщается в УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Инцидент произошёл на пешеходном переходе на улице Ефремова. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, и один водитель пропустил его, а королева красоты на внедорожнике Range Rover не успела затормозить и сбила ребёнка.
Причём, как рассказала сама Тугускина, он выскочил на дорогу очень неожиданно. Однако, к счастью, в результате аварии не получил тяжёлых травм. По словам модели, она довезла пострадавшего домой, где ему вызвали скорую помощь.
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