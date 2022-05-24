В Госдуму внесут законопроект о реформе накопительных пенсий

Документ предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений в размере до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Законопроект о реформе накопительных пенсий в России может быть внесён в Госдуму до конца весенней сессии нижней палаты парламента. Как заявил глава Комитета по финрынку Анатолий Аксаков, это может быть сделано до 31 июля.

В беседе с газетой "Известия" парламентарий отметил, что обсуждения законопроекта прошли, основные разногласия по документу были устранены.

Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений в сумме до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами. Идею трансформации этих накоплений в системе обязательного пенсионного страхования активно обсуждали участники профильного сообщества, представители Минфина и Центробанка РФ ещё с конца прошлого года. Как уточняется, эта инициатива сможет простимулировать интерес граждан к добровольному накоплению.

Источники издания в Банке России, Госдуме и Минфине полагают, что реформа не будет проведена в нынешнем году. Решение по законопроекту ещё не принято, и вряд ли это будет сделано в нынешнем году, рассказал собеседник газеты, близкий к Минфину.