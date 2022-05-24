Украинские националисты заминировали выход из Херсонского порта в Чёрное море

Торговое судоходство по Днепру в данный момент остановлено, возобновить его можно будет только после того, как город Очаков будет защищён от боевиков.

Украинские националисты заминировали единственный выход в Чёрное море из торгового порта в Херсоне, в связи с чем в данный момент порт не может быть использован. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Стремоусов добавил, что порт снова будет открыт только после того, как город Очаков и в целом вся Николаевская область будут защищены от украинских боевиков. Пока порт разблокировать "практически нереально", торговое судоходство по Днепру временно остановлено.