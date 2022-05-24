Украинские националисты заминировали выход из Херсонского порта в Чёрное море
Торговое судоходство по Днепру в данный момент остановлено, возобновить его можно будет только после того, как город Очаков будет защищён от боевиков.
Украинские националисты заминировали единственный выход в Чёрное море из торгового порта в Херсоне, в связи с чем в данный момент порт не может быть использован. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Стремоусов добавил, что порт снова будет открыт только после того, как город Очаков и в целом вся Николаевская область будут защищены от украинских боевиков. Пока порт разблокировать "практически нереально", торговое судоходство по Днепру временно остановлено.
А ранее газета Aydınlık сообщала, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы. В статье говорилось, что в Киеве полагают, что, если Москва нанесёт удар по этим кораблям, в отношениях между Россией и Турцией возникнет напряжённость.
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