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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 05:20
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Украинские националисты заминировали выход из Херсонского порта в Чёрное море

Торговое судоходство по Днепру в данный момент остановлено, возобновить его можно будет только после того, как город Очаков будет защищён от боевиков.

Украинские националисты заминировали единственный выход в Чёрное море из торгового порта в Херсоне, в связи с чем в данный момент порт не может быть использован. Об этом сообщил заместитель главы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Заминирован единственный выход в Чёрное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Стремоусов добавил, что порт снова будет открыт только после того, как город Очаков и в целом вся Николаевская область будут защищены от украинских боевиков. Пока порт разблокировать "практически нереально", торговое судоходство по Днепру временно остановлено.

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А ранее газета Aydınlık сообщала, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы. В статье говорилось, что в Киеве полагают, что, если Москва нанесёт удар по этим кораблям, в отношениях между Россией и Турцией возникнет напряжённость.

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Pexels

Александра Васильева
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