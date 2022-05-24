ГД одобрила в I чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими из России компаниями

Это касается организаций, покинувших рынок без очевидных причин, "основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США", чья деятельность существенно влияла на стабильность экономики.

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", который предусматривает введение внешнего управления для иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте Думы.

Речь идёт о компаниях, которые ушли с российского рынка без очевидных причин, "основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США", при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Согласно документу, внешняя администрация может быть назначена на срок до 18 месяцев, а полномочия могут быть досрочно прекращены при обращении акционеров, владеющих более чем половиной акций, при устранении обстоятельств для назначения, а также при переходе к ликвидации общества или возбуждении дела о банкротстве. Также через суд можно будет менять назначенную организацию на другую.

Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ (МЭР) по предложениям других министерств и глав регионов, а переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Вместе с тем заграничные собственники смогут возобновить работу в России или продать пакет акций.