В Запорожской области вернули герб времён Российской империи
Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (Таврическая губерния).
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион вернул герб времён Российской империи. Как он уточнил РИА "Новости", во времена Украины шла попытка подмены герба, а вместо винтовок русских солдат стали использовать мушкеты.
"Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули всё то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого", — заявил он.
Герб Запорожья в 1811 году. Фото © Wikipedia
Теперь гербом области, добавил Рогов, является исторический герб Запорожья. Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (входившая в состав Российской империи Таврическая губерния).
Ранее Лайф рассказывал, что в освобождённой части Запорожской области официально ввели бивалютную зону. Все пособия будут выплачиваться в рублях. А приход российской валюты существенно оживил экономику области.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY