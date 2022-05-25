В Запорожской области вернули герб времён Российской империи

Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (Таврическая губерния).

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион вернул герб времён Российской империи. Как он уточнил РИА "Новости", во времена Украины шла попытка подмены герба, а вместо винтовок русских солдат стали использовать мушкеты.

"Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули всё то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого", — заявил он.

Герб Запорожья в 1811 году. Фото © Wikipedia

Теперь гербом области, добавил Рогов, является исторический герб Запорожья. Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (входившая в состав Российской империи Таврическая губерния).