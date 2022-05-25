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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 06:17
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В Запорожской области вернули герб времён Российской империи

Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (Таврическая губерния).

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион вернул герб времён Российской империи. Как он уточнил РИА "Новости", во времена Украины шла попытка подмены герба, а вместо винтовок русских солдат стали использовать мушкеты.

"Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули всё то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого", — заявил он.

Герб Запорожья в 1811 году. Фото © Wikipedia

Герб Запорожья в 1811 году. Фото © Wikipedia

Теперь гербом области, добавил Рогов, является исторический герб Запорожья. Также изменились и автомобильные номера, на которых поверх украинского флага уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA — TVR (входившая в состав Российской империи Таврическая губерния).

Запорожская область объявила о намерении войти в состав России
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Ранее Лайф рассказывал, что в освобождённой части Запорожской области официально ввели бивалютную зону. Все пособия будут выплачиваться в рублях. А приход российской валюты существенно оживил экономику области.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Артур Лапсаков
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