Как школьные учебники Украины учат ненавидеть москалей Украинская исключительность, русофобия и жестокость к жителям Донбасса — это то, чему новые поколения граждан учит современная украинская школа. Лайф ознакомился с учебниками школьного курса. 63600 63600 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma / Anatolii Stepanov, Twitter / SorokoffSorok

Продвигаясь в ходе специальной операции по территории Украины, российские военные везде натыкаются на учебники, по которым власти воспитывают новое поколение. Как выяснилось, с начальных классов детям внушают чувство исключительности украинской нации и поощряют русофобию.

Утверждённый Министерством образования Украины учебник истории для 11-го класса. Фото © LIFE

Например, в учебниках истории, с которыми ознакомился Лайф, украинцы представлены как нация, на протяжении веков якобы угнетаемая русскими. Особенно тяжело украинцам жилось, разумеется, в советские годы. Эти книги повествуют, что против "московских захватчиков и оккупантов" в борьбе участвовали практически все слои украинского общества. А неоценимую поддержку и помощь Украине в годы её "восстановления независимости" оказывали США.

Установление советской власти на Украине в 1920-х годах описывается следующим образом:

"Кремлёвские вожди побеспокоились о том, чтобы "привязать" советскую Украину к России колоссальной военной силой. Под конец 1920 года в УССР размещались шесть армий общей численностью около миллиона бойцов и командиров. Одновременно таким образом центр подрывал национально-освободительное движение фальшивыми декларациями о независимости".





Исаак Мазепа в книге "Украина в огне и буре революции 1917–1921 годов" так описывает ситуацию: "Нечеловеческий режим московских большевиков на Украине не изменился и в 1921 году. Как ранее, так и теперь большевики безоговорочно уничтожали всё, что препятствовало или, на их взгляд, могло препятствовать их господству на Украине... Проводя национальный террор, большевики грабили и украинское народное хозяйство. Как и в предыдущие годы, для успешного вывоза хлеба с Украины проводилась политика "расслаивания" села при помощи так называемых комитетов малоимущих крестьян".

Перевод: "Украинцев пытались убедить в том, что советская власть — не оккупационная, а их собственная власть". Фото © LIFE

Один из двух авторов этого учебника — 85-летний украинский учёный, кандидат экономических наук, доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий. В советский период он сделал успешную научную карьеру на работах о периоде индустриализации и опровержении теории сознательно организованного советским правительством "голодомора". Тогда Кульчицкий писал, что представление об организованном голоде на Украине не только глубоко ошибочное, но и "иррациональное", то есть антинаучное.

Станислав Кульчицкий в советском прошлом боролся с ложью о голодоморе. Сегодня — наоборот. Фото © Wikipedia

Интересно авторы рассматривают место Украины в обустройстве мира после победы над нацистской Германией. По их мнению, роль УССР в составе антигитлеровской коалиции была столь велика, что республика заслужила право стать основателем Организации Объединённых Наций. Мол, международный триумф Украины состоялся, когда её делегацию в июне 1945 года пригласили на конференцию в Сан-Франциско, где был подписан Устав ООН.

По мнению авторов учебника истории, без Украины Организация Объединённых Наций могла и не состояться. Фото © LIFE

Общее место для всех учебников — понятие Русского мира, которое авторы представляют как отрицательное явление, с которым нужно бороться. Вот как описываются украинцами взаимоотношения Украины и России в новейшей истории.

В понимании авторов учебника — Виталия Власова и Станислава Кульчицкого — Россия начала подготовку к войне с Украиной ещё в 1991 году — сразу после распада Советского Союза. Фото © LIFE

Если кратко перевести страницу 197 учебника по истории Украины за 11-й класс, выходит следующее. С 1991 по 2009 год русские наращивали зависимость украинской экономики от России, распространяли в украинском сообществе идеи Русского мира, других национальных идентичностей, кроме собственно украинской, поддерживали региональный сепаратизм в Крыму и на Юго-Востоке страны.

Судя по учебникам, в 2009–2013 годах на Украине Россия установила контроль над сферой связи и телекоммуникаций, ослабила украинскую армию путём сокращения её численности, уменьшения сроков службы срочников. По мнению украинских историков, сделать возможным это стало благодаря российским агентам, которым удалось проникнуть в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб, СБУ и там закрепиться на руководящих должностях. Параллельно через СМИ и соцсети российская пропаганда внедряла в украинские головы мысль о ненужности силовых структур, поскольку у Украины нет внешних врагов.

В том же учебнике украинским детям объясняют, что жители Донбасса по большей части не украинцы — приезжие. В качестве исторического документа приводится некий "аналитический обзор ОУН" (Организация украинских националистов, запрещена в России) за 1948 год. Из него следует, что сталинский режим привёз на землю Донбасса иноземцев, которые жили в нечеловеческих условиях: ютились в общежитиях, питались "чёртовой юшкой" — баландой из кислой капусты, свёклы и зелёных помидоров. Иногда в "юшку" попадали мёрзлая картошка и кусок мяса. Блюда подавались в железных коробках, сделанных из американских консервных банок. Обычно шахтёры ели руками, потому что ложки были у считаных "счастливчиков" и использовались строго по праздникам — 1 Мая и 7 Ноября. Фото © LIFE

Судя по логотипам различных европейских и американских общественных и политических организаций, размещённых на обложках учебников, учебных пособий и книжек для внеклассного образования детей, русофобская повестка вносилась в них с подачи кураторов с Запада.

Херсонские учителя говорят, что очередная волна массового переписывания истории в украинской системе школьного образования началась в 2017 году — после принятия Закона об образовании, определяющего основной целью страны "обеспечение устойчивого развития Украины и её европейского выбора".







С того времени началось масштабное сокращение количества школ, ведущих преподавание на русском языке, в тех школах, где изучение русского языка как предмета продолжилось, его приравняли к прочим иностранным языкам и сократили часы преподавания до одного-двух в неделю.

Почему власти Украины искажают историю в учебниках? 0 Они отрабатывают стратегию кураторов с Запада Так они хотят воспитать поколение русофобов и нацистов Хотят привить мысль, что во всех бедах виноваты не власти, а Россия

Авторы Евгений Кузнецов