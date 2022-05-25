"Не должен был так поступать": Вратарь "Химок" Лантратов прокомментировал скандальный эпизод с болл-боем
Голкипер в ходе встречи с командой "СКА-Хабаровск" толкнул парня, подававшего мячи.
Вратарь подмосковных "Химок" Илья Лантратов в беседе со "Спорт-Экспрессом" рассказал подробности скандального эпизода с болл-боем во время матча против команды "СКА-Хабаровск".
"Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болл-бои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили", — рассказал Лантратов.
Ранее Лайф сообщал, что голкипер "Химок" ударил болл-боя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровск". Инцидент произошёл во втором тайме, когда вратарь хотел как можно скорее ввести мяч в игру, однако не мог этого сделать из-за того, что ему долго не подавали.
ФК "Химки"