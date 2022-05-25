В Госдуму внесли проект о приравнивании к госизмене участие в военных действиях против России

Также тайное сотрудничество граждан с иностранными спецслужбами предлагается карать лишением свободы на срок от 2 до 8 лет.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы до 20 лет.

"Предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооружённого конфликта или военных действий против Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также тайное сотрудничество граждан с иностранными спецслужбами предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 8 лет и штрафом до одного миллиона рублей. А публичные призывы к действиям против безопасности России могут караться лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 2,5 млн рублей.