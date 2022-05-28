Как Украина растеряла свой космос после распада СССР и надеется теперь на помощь Запада Оглавление В космос из Харькова "Южный" не в "Зените" Что с остальными космическими предприятиями Украины В "Роскосмосе" заявили, что чтут память о том, как когда-то единая великая страна открыла космическую эру, и готовы помочь украинским предприятиям. 7358 7358 Обложка © Shutterstock

В космос из Харькова

По сути, отечественная космонавтика (и в немалой степени космонавтика мировая) зарождалась именно на украинской земле. Как известно, дорога в космос открылась после того, как с огромным трудом удалось добыть части знаменитой ракеты Вернера фон Брауна "Фау-2" и привлечь работавших под его началом инженеров, притом лишь второстепенных, потому что основной костяк вместе с фон Брауном ушёл в США.

Для создания советского аналога легендарной ракеты выбрали город Харьков. Там примерно с 1930-х годов был завод электроинструментов (на котором, кстати, делали фотоаппараты ФЭД). Его переоборудовали и впоследствии дали ему название "Коммунар". И вот оно, харьковское великое творение — ракета Р-1. Она в целом абсолютно такая же, как "Фау-2", только, конечно, без бомбы. Двигатель на спирту, как и оригинальный немецкий. В НПО "Энергомаш" до сих пор шутят насчёт "пьяной" ракеты.

А потом именно заводу "Коммунар" дали задание построить легендарную "семёрку" — межконтинентальную баллистическую ракету Р-7. Когда Сергей Королёв показал её Никите Хрущёву, руководитель государства пришёл в восторг и пообещал, в случае чего, "досыта накормить этой "кукурузиной" противника. И именно ради "семёрки" Хрущёв дал добро на строительство Байконура. А уже на базе Р-7 построили и ракету "Спутник", на которой в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли, и ракету "Восток", на которой полетел Гагарин, и "Восход" (вспоминаем полёт Леонова и Беляева, первый в истории выход в открытый космос в 1965 году), и, наконец, ракеты "Союз", которые летают до сих пор.

Кстати говоря, "Коммунар" же делал и бортовую технику. К примеру, для того же гагаринского "Востока". Позже производил системы управления для "Протонов", а со второй половины 1980-х — для ракет "Зенит".

Что же делает сейчас предприятие с такой невероятной историей? В последние лет двадцать выпускает комплектующие для железнодорожных вагонов, вагонов метро, оборудование для рентгеновских исследований, противообледенительные системы и кондиционеры для самолётов, а ещё бытовые счётчики. К примеру, в 2021 году завод договорился с коммунальными предприятиями о производстве счётчиков воды.

"Южный" не в "Зените"

После развала СССР украинская космонавтика держалась в основном на двух мощных предприятиях — конструкторском бюро "Южное" и "Южмаше" (Южный машиностроительный завод). Оба находятся в Днепре (который был Днепропетровском).

В советские годы там делали межконтинентальные баллистические ракеты. В том числе, например, Р-12 и Р-14, которые в 1962 году разместили на Кубе в ответ на аналогичное размещение американских ракет у советских границ. Это был знаменитый Карибский кризис, момент риска ядерной войны.

Кроме того, "Южмаш" выпускал космические ракеты "Циклон". На них запускали в том числе спутники-перехватчики для противодействия враждебной космической технике. Носитель "Циклон-2" запустили в космос 106 раз, и все 106 пусков успешные. Это рекорд.

В 1990-е годы на "Южмаше" начали производить ракеты "Зенит". В основном для запусков с плавучего космодрома "Морской старт", хотя была и программа "Наземный старт". В 2008 году "Зенит" запустили с Байконура. В последние годы перед 2014-м выпуск этих носителей обеспечивал предприятию 80% выручки. Как рассказывали в руководстве завода, лишь два-три заказа на "Зенит" позволяли держать производство на плаву и выплачивать сотрудникам зарплату. На фоне известных событий Россия отказалась от украинских ракет, и это для предприятия стало катастрофой.

Цех изготовления ракеты-носителя "Зенит" на Южном машиностроительном заводе. Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Скандал вышел и с новым поколением ракет "Циклон". Дело в том, что был проект носителя "Циклон-4", который планировалось запускать с космодрома Алкантара в Бразилии. Для этого там нужно было построить специальную стартовую площадку. И Бразилия поначалу вложила в это дело 330 миллионов долларов, но потом сочла, что проект убыточен и что потери предстоит терпеть ещё 20 лет, и в одностороннем порядке вышла из проекта. Украина строила ракету на заёмные деньги. В 2012 году у России выкупили 16 носителей "Циклон-2", чтобы поставить на них третью ступень и получить таким образом "Циклон-4".

В итоге в феврале 2016 года генконструктора КБ "Южное" Александра Дегтярёва уволили по обвинению в нецелевом использовании средств, выданных на "Циклон-4". Глава Украинского космического агентства Любомир Сабадош констатировал: "К сожалению, сегодня мы имеем отсутствие ракеты-носителя". Между тем коллектив конструкторского бюро написал обращение к руководству Украины, в котором обвинил космическое агентство страны в некомпетентности, халатности и бездеятельности. Генпрокуратура страны завела четыре уголовных дела о завладении госсредствами, предназначенными для создания ракеты.

Рассматривали вариант запускать её из США, но эта идея поддержки не нашла. Были переговоры с Мексикой, которые тоже закончились тишиной. В конце концов в 2017 году договорились с частной канадской компанией Maritime Launch Services о строительстве уже другой ракеты — "Циклон-4М". Она должна будет состоять из первой ступени "Зенита" и третьей ступени "Циклона-4". И для неё решено построить космодром в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады. Планируют сдать стартовый комплекс в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

Фото © ТАСС

Помимо ракет "Зенит" и "Циклон" днепропетровский завод делает, например, двигатели РД-843 для европейской ракеты "Вега", но в 2017 году Европа решила найти им экологичную замену, потому что они работают на токсичном гептиле и не менее токсичном амиле. А ещё "Южмаш" выпускает агрегаты для первой ступени носителя "Антарес", на котором запускают американские космические грузовики "Сигнус". Надо сказать, что с помощью двигателей этих кораблей в NASA надеются корректировать орбиту МКС, если Россия покинет орбитальную станцию. Сейчас МКС на нужной высоте поддерживают двигатели грузовиков "Прогресс". Но ситуация такова, что "Антаресы" летают на российских двигателях РД-181, а на фоне недавнего политического обострения "Роскосмос" объявил, что больше эти двигатели в США поставлять не будут. И теперь не совсем ясна дальнейшая судьба "Антаресов" и вместе с ними "Сигнусов".

Наконец, "Южмаш" делает титановые баллоны для ракетных двигателей. И до недавних пор их главным покупателем была Россия, но в 2014 году "Роскосмос" решил производить их на Воронежском механическом заводе.

Что с остальными космическими предприятиями Украины

Предприятие "Киевприбор". Производило технику для ракет-носителей "Протон", кораблей "Энергия-Буран", станции "Мир", кораблей "Союз", МКС. Осенью 2021 года фигурировало в списке крупнейших должников по зарплате в украинском госсекторе. Сообщалось, что на тот момент завод задолжал сотрудникам 9,6 миллиона гривен, это больше 18 миллионов рублей.

Киевский радиозавод. В прошлом производил радиолокаторы, системы управления для авиации, катушечные магнитофоны, телевизоры "Славутич". В 1996 году его разделили на 19 предприятий. Тем не менее завод выжил, в 2000 году вошёл в структуру Украинского космического агентства. Сейчас там делают детали для космических аппаратов, а ещё лифты и электронные замки.

Научно-производственное предприятие "Хартрон-Аркос". Создавалось в качестве разработчика автоматических систем управления для межконтинентальных ракет, потом снабжало ими ракеты "Циклон", "Энергия", модули станции "Мир", первый модуль российского сегмента МКС "Заря", ракеты "Днепр", "Рокот" (которые вот уже несколько лет не запускают). Теперь помогает строить вышеупомянутые ракеты "Антарес".

Киевский завод "Арсенал". Делал фотоаппараты "Киев". И на эти фотоаппараты снимали Землю в иллюминаторе космонавты с борта кораблей "Восток", "Союз", станций "Салют". С ними работали в открытом космосе. Конструкторское бюро "Арсенала" разработало головку самонаведения для боевой ракеты Р-27 класса "воздух – воздух". Она запускается с борта самолёта. В 2009 году завод ликвидировали, а спустя ещё несколько лет часть его территории оказалась в частной собственности. В декабре 2021 года жители украинской столицы наблюдали, как корпуса "Арсенала" сносят, чтобы на их месте построить рынок, рестораны и прочее.

— Мы считаем, что на таких предприятиях "Роскосмос" может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях, — сказал 21 мая 2022 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, это касается прежде всего предприятий в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.

Фото © Shutterstock Как вы относитесь к тому, что сотрудничество в космосе пострадало из-за политического конфликта? 0 Руководители космических агентств должны быть в стороне от политики Космические агентства действуют под давлением правительств

Авторы Адель Романенкова