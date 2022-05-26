В Госдуме предложили способ ускорить строительство жилья в России

По мнению экспертов, если эта идея будет реализована, она может положительно сказаться на себестоимости квадратного метра.

В Госдуме предложили меры для ускорения строительства жилья. Для этого следует установить чёткий срок выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счёта. А ещё нужно предусмотреть наказание для банков за нарушение правил. Такую инициативу в ЦБ направили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. После поступления денег от покупателей до перевода их застройщику проходит несколько месяцев, говорится в документе, при этом банк порой меняет условия в одностороннем порядке.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что банки по уже принятым решениям могут выставлять заградительные барьеры, которые не позволяют проводить проектное финансирование. Он предложил установить жёсткие сроки заключения кредитного соглашения и выдачи средств.

"Меры, направленные на упорядочение процедур проектного финансирования, должны ускорить строительный цикл и снизить издержки девелоперов, что в конечном итоге должно положительно сказаться на себестоимости квадратного метра", — приводят "Известия" комментарий члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.