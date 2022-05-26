Депутат Шеремет: Россия не оставит без защиты освобождённые территории

Парламентарий отметил, что предоставление права упрощённого гражданства России — это важное, справедливое и судьбоносное решение.

Возможность получения гражданства России в упрощённом формате для жителей Херсонской и Запорожской областей — это свидетельство того, что Россия не оставит без защиты эти освобождённые территории. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, мы людей не бросим", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Он добавил, что интеграция с Россией откроет для этих освобождённых территорий новые возможности.