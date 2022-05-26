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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 04:32
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Депутат Шеремет: Россия не оставит без защиты освобождённые территории

Парламентарий отметил, что предоставление права упрощённого гражданства России — это важное, справедливое и судьбоносное решение.

Возможность получения гражданства России в упрощённом формате для жителей Херсонской и Запорожской областей — это свидетельство того, что Россия не оставит без защиты эти освобождённые территории. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, мы людей не бросим", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Он добавил, что интеграция с Россией откроет для этих освобождённых территорий новые возможности.

Депутат Бичаев: Указ об упрощении гражданства для запорожцев и херсонцев напрашивался давно
Депутат Бичаев: Указ об упрощении гражданства для запорожцев и херсонцев напрашивался давно

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
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