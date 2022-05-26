Депутат Шеремет: Россия не оставит без защиты освобождённые территории
Парламентарий отметил, что предоставление права упрощённого гражданства России — это важное, справедливое и судьбоносное решение.
Возможность получения гражданства России в упрощённом формате для жителей Херсонской и Запорожской областей — это свидетельство того, что Россия не оставит без защиты эти освобождённые территории. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, мы людей не бросим", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.
Он добавил, что интеграция с Россией откроет для этих освобождённых территорий новые возможности.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин упростил порядок приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. Срок рассмотрения заявлений от них и принятия решений не должен превышать трёх месяцев.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин