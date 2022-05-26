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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 10:01
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Песков: Москва ждёт от Киева принятия её требований и осознания реальной ситуации

Так в Кремле ответили на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украина должна принять все условия России.

Россия ждёт от Украины принятия её требований и осознания реальной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

"Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто — реальной ситуации, которая существует. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво оценить", — отметил представитель Кремля.

Киссинджер считает нейтральный статус Украины идеальным результатом конфликта
Киссинджер считает нейтральный статус Украины идеальным результатом конфликта

Напомним, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал уговорить Украину принять все условия России. Ветеран американской политики предупредил, что переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, в противном случае он предрекает такую напряжённость, преодолеть которую будет уже нелегко. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский обрушился с критикой на экс-госсекретаря.

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ТАСС / Рюмин Александр

Александр Юнашев
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