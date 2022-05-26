Песков: Москва ждёт от Киева принятия её требований и осознания реальной ситуации

Так в Кремле ответили на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украина должна принять все условия России.

Россия ждёт от Украины принятия её требований и осознания реальной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

"Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто — реальной ситуации, которая существует. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво оценить", — отметил представитель Кремля.