Песков: Москва ждёт от Киева принятия её требований и осознания реальной ситуации
Так в Кремле ответили на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украина должна принять все условия России.
Россия ждёт от Украины принятия её требований и осознания реальной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.
"Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто — реальной ситуации, которая существует. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво оценить", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал уговорить Украину принять все условия России. Ветеран американской политики предупредил, что переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, в противном случае он предрекает такую напряжённость, преодолеть которую будет уже нелегко. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский обрушился с критикой на экс-госсекретаря.
ТАСС / Рюмин Александр