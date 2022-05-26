Шольц заявил, что Запад не примет "навязанного мира" на Украине

По словам канцлера ФРГ, мир сейчас "переживает поворотный момент". Он также подчеркнул, что страны не предпримут действий, которые сделают НАТО стороной конфликта.

Страны Запада против того, чтобы Киеву был навязан мир на чужих условиях. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не предпримем действий, которые сделают НАТО стороной конфликта. Также мы постоянно должны давать понять [президенту России Владимиру] Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут и мы не примем", — сказал глава немецкого кабмина.

Шольц также отметил, что мир сейчас "переживает поворотный момент".