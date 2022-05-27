Администрацию Байдена призвали ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Политики США утверждают, что такие срочные меры становятся необходимыми в связи со "всё более агрессивной позицией России в отношении обеих стран".

Американские конгрессмены призвали администрацию президента США Джо Байдена и Сенат ускорить процесс утверждения протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Соответствующее письмо подписали 189 парламентариев.

"Мы призываем администрацию и Сенат Соединённых Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО", — говорится в обращении конгрессменов, с которым ознакомился RT.

Политики США утверждают, что срочные меры становятся необходимыми "ввиду всё более агрессивной позиции России в отношении обеих стран". Также, по их словам, агенты РФ якобы "инициировали кибератаки" на финские правительственные сайты, а российские ПЛА нарушили границы суверенного воздушного пространства государства.

Кроме того, в письме заявили, что "предположительно российские дроны" были замечены в закрытых зонах Швеции, в том числе над АЭС и королевским дворцом, однако доказательств и подтверждающих ссылок в документе не приводится.

Авторы обращения считают, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс укрепит военный потенциал НАТО, а также сможет усилить его сдерживающее воздействие в отношении России.