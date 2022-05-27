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Регион
Опубликовано 27 мая 2022, 12:58

В Кремле рассказали, как будут взаимодействовать с партией ЛДПР при её новом лидере

Голосование пройдёт в пятницу на внеочередном съезде либерал-демократов. Единственный кандидат, включённый в бюллетень для голосования, — Леонид Слуцкий.

Кремль будет строить свои дальнейшие отношения с партией ЛДПР в зависимости от того, насколько она будет проявлять открытость и конструктивизм. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что эта партия — одна из старейших в нашей стране, и до сих пор она имела свой "достаточно устойчивый" электорат.

"Конечно, это будет зависеть от того, насколько она будет проявлять открытость, конструктивизм даже в оппозиционной деятельности", — отметил представитель Кремля, предложив дождаться, какие шаги предпримет новое руководство партии и куда дальше поведёт эту организацию.

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Напомним, что в пятницу в Москве проходит внеочередной съезд партии ЛДПР, на котором будет избран её новый руководитель. Единственный кандидат, включённый в бюллетень для голосования, — глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Бывший лидер партии Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В Минздраве рассказали, что медики до последнего боролись за жизнь известного политика.

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ТАСС / Evgenij Razumnyj

Алексей Берковиц
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