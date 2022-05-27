В Кремле рассказали, как будут взаимодействовать с партией ЛДПР при её новом лидере

Голосование пройдёт в пятницу на внеочередном съезде либерал-демократов. Единственный кандидат, включённый в бюллетень для голосования, — Леонид Слуцкий.

Кремль будет строить свои дальнейшие отношения с партией ЛДПР в зависимости от того, насколько она будет проявлять открытость и конструктивизм. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что эта партия — одна из старейших в нашей стране, и до сих пор она имела свой "достаточно устойчивый" электорат.

"Конечно, это будет зависеть от того, насколько она будет проявлять открытость, конструктивизм даже в оппозиционной деятельности", — отметил представитель Кремля, предложив дождаться, какие шаги предпримет новое руководство партии и куда дальше поведёт эту организацию.