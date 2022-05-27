Паре из Москвы трижды порезали колёса на автомобилях за поддержку "Операции Z"
Михаил и Светлана написали заявление в полицию, и правоохранители возбудили уголовное дело, объединив все три случая в одно. Однако пострадавшие хотят, чтобы расследование велось за экстремизм.
Паре из Москвы трижды порезали колёса автомобилей за поддержку спецоперации. Видео © LIFE
Паре из Москвы несколько раз порезали колёса на автомобилях с символикой Z, которую они наклеили в поддержку проводимой на Украине специальной военной операции. Семья считает это дело политическим, рассказал Лайфу Михаил Воловик.
"На наши машины с супругой была нанесена Z-маркировка, и сразу же после нанесения на машину супруги случилось [нападение]", — рассказал мужчина.
Подобное продолжилось и дальше, в какой-то момент пострадал второй автомобиль. Пара обратилась в полицию с заявлением и добилась своего — правоохранители объединили три случая в одно и возбудили уголовное дело. Однако супруги будут ходатайствовать о том, чтобы статья была переквалифицирована в экстремизм, и намерены собрать другие такие истории, произошедшие с поддерживающими ВС РФ людьми.
"Я являюсь действующим военнослужащим контрактной службы. Недавно вернулся из красной зоны с Украины, из-под Изюма. Сейчас прохожу реабилитацию в одном из санаториев Подмосковья", — пояснил Михаил.
Его супруга Светлана, работающая госслужащей, призналась, что паре хотелось бы иметь "нормальное состояние общества" и не подвергаться никаким гонениям за знаки, нанесённые на автомобили, которые могут кому-то не нравиться.
А ранее Лайф рассказывал, что в Испании беженец с Украины напал на россиянку с перцовым баллончиком. Девушка устроила приезжего мужчину на работу к себе в кафе, однако спустя две недели он напал сначала на её мужа, а затем и ей самой распылил в лицо газ.
LIFE