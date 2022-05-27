В Госдуме не исключили, что Россия может стать лидером мирового майнинга

При этом в нижней палате парламента признают, что легализация криптовалютной отрасли несёт "целый комплекс рисков и вызовов".

Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, может сделать Россию лидером мирового майнинга. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от партии "Единая Россия" Антон Горелкин по итогам обсуждения законопроекта "О цифровых валютах".

"Большинство участников [дискуссии] оценили инициативу Минфина положительно. Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости", — написал он в телеграм-канале.

При этом Горелкин отметил, что легализация криптовалютной отрасли несёт "целый комплекс рисков и вызовов", однако эксперты Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна "уверены, что смогут развеять многие опасения" Центробанка. Политик выразил надежду, что после дискуссии консультации Минфина и ЦБ не затянутся, ведь миллионы россиян "продолжают находиться в правовом вакууме".