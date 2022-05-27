В Мелитополь доставили гуманитарную помощь для животных

Такой груз пришёл в город второй раз. В дальнейшем его распределят между жителями, которые выхаживают бездомных четвероногих или содержат большое количество собак и кошек.

В Мелитополь привезли гуманитарную помощь для животных. Груз на территории Свято-Пантелеимоновского храма встретила рок-певица Юлия Чичерина. Артистка постоянно помогает брошенным четвероногим и в этот раз не преминула поблагодарить отправителей.

"Я с большим уважением отношусь к людям, которые в столь трудные времена не забывают о братьях наших меньших. Огромная им благодарность и низкий поклон. Именно забота о тех, кто слабее нас, делает нас людьми. Дерзайте, шлите корма!" — передаёт РИА "Новости" слова Чичериной.

На выдачу гуманитарной помощи Юлия пришла с Рексом, бельгийской овчаркой из Донецка. Она рассказала, что этот пёс её уже однажды спас. По словам певицы, животные людям всегда платят благодарностью, лечат. У владельцев собак, поделилась мнением Чичерина, никогда не бывает инфарктов. В свою очередь, руководитель клуба "Леопольд и Рекс" рассказала, что пришедшую помощь в дальнейшем распределят между жителями города, которые выхаживают бездомных животных или содержат большое количество собак и кошек.

"У людей нет денег, работы, и они не могут содержать животных. Люди себя накормить не могут. Мы будем контролировать, чтобы корм ушёл по назначению. Мне очень приятно, что люди нас поддерживают и уже второй раз пришла данная помощь. Особое спасибо за ветеринарные препараты", — заявила глава клуба.