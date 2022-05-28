Telepolis: Украинский конфликт может стать ядерным из-за поставок оружия из США

Издание подчёркивает, что на Западе всё чаще искажают историю Украины. Особенно это происходит при упоминании роли националистических, праворадикальных и неонацистских сил.

Затягивание конфликта на Украине повышает риск ядерного столкновения. Такое мнение высказали в немецком издании Telepolis.

В статье говорится, что этому также способствует поставка Киеву американского вооружения. Как отмечается в материале, оборонные концерны Соединённых Штатов только и ждут, чтобы заработать по поставках оружия.

Также издание обращает внимание на то, что в западном медиапространстве практически невозможно услышать голоса тех, кто выступает за поиск компромисса и переговоры. Всё это ещё раз доказывает, что Вашингтон и НАТО находятся в состоянии опосредованного противостояния с Москвой, подчёркивается в материале.

Также в статье говорится, что на Западе всё чаще искажают историю Украины. Особенно это происходит при упоминании роли националистических, праворадикальных и неонацистских сил. В заключение СМИ задаётся вопросом: неужели требуется так много сил, чтобы ставить больше вопросов и обсуждать, как наиболее эффективно снизить риск ядерной войны?