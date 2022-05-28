Журналист Депетрис заявил, что ФРГ, Италия и Франция пересматривают позицию по Украине

По его мнению, отношение ряда государств к ситуации в Незалежной изменилось, и украинский президент должен был предусмотреть такой сценарий.

Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом в материале для журнала Newsweek заявил внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.

К числу государств, которые ранее выступали за "стратегическое поражение" Российской Федерации, он отнёс Берлин, Рим и Париж наряду с США, Великобританией и Польшей. По его мнению, сейчас позиция этих стран изменилась.

"Германия, Италия и Франция всё больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине", — написал Депетрис.

Кроме этого, он напомнил о словах экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев действовать в направлении политического урегулирования. Депетрис подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский "может насмехаться над идеей прекращения огня", но он должен принять во внимание тот факт, что многие государства — нынешние сторонники Киева — в последующем начнут менять позицию.