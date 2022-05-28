Журналист Депетрис заявил, что ФРГ, Италия и Франция пересматривают позицию по Украине
По его мнению, отношение ряда государств к ситуации в Незалежной изменилось, и украинский президент должен был предусмотреть такой сценарий.
Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом в материале для журнала Newsweek заявил внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.
К числу государств, которые ранее выступали за "стратегическое поражение" Российской Федерации, он отнёс Берлин, Рим и Париж наряду с США, Великобританией и Польшей. По его мнению, сейчас позиция этих стран изменилась.
"Германия, Италия и Франция всё больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине", — написал Депетрис.
Кроме этого, он напомнил о словах экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев действовать в направлении политического урегулирования. Депетрис подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский "может насмехаться над идеей прекращения огня", но он должен принять во внимание тот факт, что многие государства — нынешние сторонники Киева — в последующем начнут менять позицию.
Ранее Лайф писал, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал уговорить Украину принять все условия России. Ветеран американской политики предупредил, что переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, в противном случае он предрекает такую напряжённость, преодолеть которую будет уже нелегко.
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