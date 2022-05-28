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Опубликовано 28 мая 2022, 09:27

Европол опасается попадания оружия из ЕС на Украине "не в те руки"

Ведомство отслеживает перемещения известных зарубежных экстремистов и планирует создать рабочую группу во избежание опасных ситуаций, подчеркнула глава ведомства.

Европейское полицейское агентство обеспокоено возможностью попадания оружия, поставляемого странами ЕС на Украину, "не в те руки". Об этом рассказала директор Европола Катрин де Болль.

"Когда-нибудь конфликт закончится. Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами", — объяснила она в интервью газете Welt am Sonntag.

Во избежание попадания оружия в руки преступников полицейское агентство намерено создать специальную международную рабочую группу, целью которой будет разработка стратегии по предотвращению данной ситуации. В настоящий момент сотрудники ведомства отслеживают действия и перемещения известных экстремистов из стран Евросоюза в Киев и в обратном направлении, уточнила Катрин де Болль.

Антонов: Накачка Украины оружием существенно повышает риски эскалации
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Ранее Лайф уже сообщал, что поставки оружия Украине могут закончиться терактами в США. Обозреватель American Thinker Раджан Лаад отметил, что среди иностранных бойцов в Незалежной могут быть и непроверенные должным образом террористы. Вернуться они могут не с пустыми руками.

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Pixabay

Оксана Попова
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