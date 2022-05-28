Европол опасается попадания оружия из ЕС на Украине "не в те руки"

Ведомство отслеживает перемещения известных зарубежных экстремистов и планирует создать рабочую группу во избежание опасных ситуаций, подчеркнула глава ведомства.

Европейское полицейское агентство обеспокоено возможностью попадания оружия, поставляемого странами ЕС на Украину, "не в те руки". Об этом рассказала директор Европола Катрин де Болль.

"Когда-нибудь конфликт закончится. Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами", — объяснила она в интервью газете Welt am Sonntag.

Во избежание попадания оружия в руки преступников полицейское агентство намерено создать специальную международную рабочую группу, целью которой будет разработка стратегии по предотвращению данной ситуации. В настоящий момент сотрудники ведомства отслеживают действия и перемещения известных экстремистов из стран Евросоюза в Киев и в обратном направлении, уточнила Катрин де Болль.