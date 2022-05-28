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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 09:56

"Зенит" может отказаться от покупки вратаря "Химок" Лантратова из-за скандала с бол-боем

Во время матча со «СКА-Хабаровском» голкипер толкнул болбоя.

Петербургский "Зенит" может отказаться от покупки вратаря подмосковных "Химок" Ильи Лантратова из-за скандала с бол-боем во время стыковой встречи с "СКА-Хабаровском". Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Лантратов ударил бол-боя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровска". Инцидент произошёл во втором тайме, когда вратарь хотел как можно скорее ввести мяч в игру, однако не мог этого сделать из-за того, что ему долго не подавали. После игры футболист извинился за своё поведение. КДК РФС оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

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Сообщается, что поведение Лантратова в хабаровском матче сильно озадачило руководство "Зенита". Не исключено, что от сделки, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиона евро, будет решено отказаться.

Первый стыковой матч между "СКА-Хабаровском" и "Химками" завершился домашней победой дальневосточной команды со счётом 1:0. Ответная встреча, по итогам которой определится участник первенства РПЛ в следующем сезоне, состоится в субботу, 28 мая.

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ФК "Химки"

Роман Фейгин
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