"Зенит" может отказаться от покупки вратаря "Химок" Лантратова из-за скандала с бол-боем
Во время матча со «СКА-Хабаровском» голкипер толкнул болбоя.
Петербургский "Зенит" может отказаться от покупки вратаря подмосковных "Химок" Ильи Лантратова из-за скандала с бол-боем во время стыковой встречи с "СКА-Хабаровском". Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Лантратов ударил бол-боя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровска". Инцидент произошёл во втором тайме, когда вратарь хотел как можно скорее ввести мяч в игру, однако не мог этого сделать из-за того, что ему долго не подавали. После игры футболист извинился за своё поведение. КДК РФС оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
Сообщается, что поведение Лантратова в хабаровском матче сильно озадачило руководство "Зенита". Не исключено, что от сделки, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиона евро, будет решено отказаться.
Первый стыковой матч между "СКА-Хабаровском" и "Химками" завершился домашней победой дальневосточной команды со счётом 1:0. Ответная встреча, по итогам которой определится участник первенства РПЛ в следующем сезоне, состоится в субботу, 28 мая.
ФК "Химки"