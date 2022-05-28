"Зенит" может отказаться от покупки вратаря "Химок" Лантратова из-за скандала с бол-боем

Во время матча со «СКА-Хабаровском» голкипер толкнул болбоя.

Петербургский "Зенит" может отказаться от покупки вратаря подмосковных "Химок" Ильи Лантратова из-за скандала с бол-боем во время стыковой встречи с "СКА-Хабаровском". Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Лантратов ударил бол-боя во время стыкового матча за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровска". Инцидент произошёл во втором тайме, когда вратарь хотел как можно скорее ввести мяч в игру, однако не мог этого сделать из-за того, что ему долго не подавали. После игры футболист извинился за своё поведение. КДК РФС оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Сообщается, что поведение Лантратова в хабаровском матче сильно озадачило руководство "Зенита". Не исключено, что от сделки, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиона евро, будет решено отказаться.