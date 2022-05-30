ВЦИОМ: Спецоперацию на Украине поддерживают 72% россиян

Почти половина опрошенных считает, что главная цель СВО в том, чтобы разоружить Украину и не дать НАТО возможности разместить военные базы на её территории.

Большинство россиян поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной "Операции Z" на Украине, а каждый пятый уверен, что так страна хочет защитить население Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании, проведённом 26 мая, приняли участие 1600 респондентов. Так, 72% из них положительно ответили на вопрос, одобряют ли решение провести "Операцию Z". Ещё 18% скорее не поддерживают, а 9% затруднились с ответом. Почти половина (40%) считает, что главная цель в том, чтобы защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО возможности разместить военные базы на её территории. А каждый пятый россиянин (20%) уверен, что таким образом Россия хочет защитить население Донбасса.

Кроме того, 18% россиян считают, что Россия планирует изменить политический курс Украины и очистить её от националистов. А 7% заявили об оккупации Незалежной и присоединении её к РФ. При этом 79% респондентов назвали маловероятным проведение незаконных акций в регионах против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод. В то же время такую возможность допустили 14% россиян, а 6% затруднились ответить. Однако участвовать в них вызвались лишь 11% опрошенных, а большинство (84%) выступили против подобных мероприятий.